عاجل.. بعد ساعات من الإيداع.. تعرّف على سبب نقص دفعة حساب المواطن

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بعد ساعات من بدء إيداع مبالغ الدفعة 77 من حساب المواطن، برزت التساؤلات حول أسباب نقص الدفعة التي تم التبكير بصرفها اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024؛ بسبب تزامن الموعد الشهري مع عيد الفطر المبارك.





نقص دفعة حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسارات متكررة حول أسباب نقص الدفعة: "بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية )".وأوضح أن "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي"، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية عام 2024.وأتاح البرنامج استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا ) لمعرفة قيمة الاستحقاق.

عزيزي المستفيد ، بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية )، ومبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك April 3, 2024

الدفعة 77 من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

