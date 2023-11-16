عاجل.. بعد زواجها.. كيف تضيف أولادها من زوجها السابق في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل مواطنة تريد أن تسجل أولادها من زوجها الأول معها في حساب المواطن.





تسجيل أولاد المتزوجة في حساب المواطن: اضافة اعلان



إضافة الزوج الأجنبي في حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" السلام عليكم انا متزوجة وعندي اولاد من زواج سابق كيف اقدم معهم في حساب المواطن".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج"، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".كما أجاب أيضا حساب خدمة عن استفسار حول كيفية إضافة الزوج الأجنبي مع الزوجة في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "هل يحب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية في حالة زوج المواطنة أجنبي أم يكتفي بإرفاق عقد الزواج الموثق؟ لأن الخطاب في المحكمة ولا توجد نسخة منه".وجاء الرد : "أهلا بك ، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.. نسعد بخدمتك ".