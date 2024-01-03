عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية. اضافة اعلان





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