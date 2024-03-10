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عاجل.. بعد تكرار الشكاوى.. حساب المواطن يرد على سبب الخصم من الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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بعد تكرار الشكاوى من بعض المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج مع استفسارات البعض حول نقص الدعم.

الخصم من دعم حساب المواطن:اضافة اعلان

واستفسر عدد كبير من المستفيدين عن سبب الخصم من الدعم، وقال أحدهم :" الأغلبية نزلت لهم الدفعات ناقصه أنا نزلي٤٠٠ من ١٩٠٠".
ورد حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" حياك الله،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية )".

موعد إيداع الدعم:

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الـ 76 من حساب المواطن شهر مارس، في حسابات المستفيدين، خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد 10 مارس، بمشيئة الله.

حساب المواطن للدفعة الـ 76

ويتم عادة إيداع الدعم في حسابات مستفيدي حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في حالة الإجازات الرسمية فيتم تقديم أو تأخير إيداع الدعم ليوم واحد.

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم باستخدام الحاسبة التقديرية من هنا⁩ .
وفيما يلي خطوات استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن.
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".

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