عاجل.. بعد تعليق الدراسة الحضورية.. كيف تقوم بتحميل منصة مدرستي على الجوال؟

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أعلنت إدارات التعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، وتحويلها لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، على خلفية التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس. اضافة اعلان

وشمل القرار، المدارس التابعة لإدارات التعليم في جدة، مكة المكرمة، خليص، رابغ، الجموم، الكامل، بحرة، والعلا.

ويستعيض الطلاب عن الدراسة الحضورية بمنصة مدرستي في متابعة الدروس وحل الواجبات المدرسية، حيث يقومون بتنفيذ كافة الأنشطة اليومية المعتادة عبر المنصة الإلكترونية.

ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.





تحميل تطبيق مدرستي على الجوال



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

