عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، أعلى سقف للأسرة لاستحقاق الدعم الشهري، عقب تعديل الحد المانع في إطار التعديلات التي أقرها الشهر الماضي، تزامنًا مع إيداع الدفعة 72 – شهر أكتوبر. اضافة اعلان

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الاسرة، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال".

وأضاف: "وبإمكانه استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".

حياك الله ، يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الاسرة، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال، وبإمكانه استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك November 9, 2023

التعديلات الجديدة



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

