الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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عاجل.. بعد تحديث موقعه الإلكتروني.. حساب المواطن يدعو المستفيدين لهذا الإجراء

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد حساب المواطن إجراء تعديل على بوابته الإلكترونية، داعيًا إلى الدخول واستكمال البيانات المطلوبة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".اضافة اعلان
وأوضح أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".
وأضاف: "وتم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يرجى الدخول واستكمال البيانات المطلوبة".


استمرار حساب المواطن

ويأتي ذلك بعد 6 سنوات من صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ديسمبر 2017 بإطلاق البرنامج لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه باستمرار عمل حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وقرر التوجيه الملكي، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وتلا ذلك إعلان حساب المواطن عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتضمنت التعديلات:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.


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