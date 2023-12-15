عاجل.. بعد تحديث موقعه الإلكتروني.. حساب المواطن يدعو المستفيدين لهذا الإجراء

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أكد حساب المواطن إجراء تعديل على بوابته الإلكترونية، داعيًا إلى الدخول واستكمال البيانات المطلوبة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر". اضافة اعلان

وأوضح أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

وأضاف: "وتم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يرجى الدخول واستكمال البيانات المطلوبة".



تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج، وتم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن،يرجى الدخول واستكمال البيانات المطلوبة — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 14, 2023



استمرار حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



مصير حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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