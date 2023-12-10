عاجل.. بعد بدء إيداع دعم ديسمبر.. هل هي آخر دفعة من حساب المواطن؟

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أعلن حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر – الدفعة 73 من برنامج الدعم.

وقال البرنامج بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر، علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج". اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين، يقول فيه: " هل هي آخر دفعة من دعم حكومة المملكة حساب المواطن؟".





بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر



تمديد الدعم الإضافي



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



كم الدعم الإضافي من حساب المواطن؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.وأضاف برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الاحد بإذن الله.وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.وقرر التوجيه الملكي، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتلا ذلك إعلان حساب المواطن عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات:- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



تتم عرض بيانات الدفعة المالية وتفاصيل الأهلية على حساب المستفيدين عبر بوابة حساب المواطن ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:1-ابدأ بفتح موقع بوابة حساب المواطن من خلال الضغط هنا.2- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل رمز التحقق.3- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.4- انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر خيار الدفعات المالية.5- سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على بيانات الدفعة المالية والقيمة الإجمالية للدعم المستحق.6- باستخدام هذه الخطوات يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدفعة المالية ومعرفة قيمة الدعم المستحق لك.