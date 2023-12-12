الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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عاجل.. بعد إيداع دفعة ديسمبر.. حساب المواطن يطالب هؤلاء بمراجعة البنك فورًا

حساب المواطن
بعض المستفيدين يتساءل عن سبب عدم الإيداع
أ أ
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بعد مضي يومين من إيداع الدفعة 73 – لشهر ديسمبر في حسابات المستفيدين، لازال هناك من يتساءل حول السبب وراء تأخر عملية الإيداع، فيما دعا حساب المواطن هؤلاء إلى مراجعة البنك على الفور.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول عدم صرف الدعم على الرغم من إخطاره بأن "حالة الصرف تحت الإجراء".
وقال البرنامج: "تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: ⁦(اضغط هنا)


تفاصيل الدفعة 73 من حساب المواطن

وأفاد حساب المواطن بإيداع الدفعة الـ 73– شهر ديسمبر، في الساعات الأولى من يوم الأحد في حسابات المستفيدين  المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.
وأعلن، أنه تم إيداع  3.4 مليار ريال، لـ  10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.


تفاصيل الدفعة 73

-3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
-10.8 مليون مستفيد وتابع.
-75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن 

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة ثلاث شهور وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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