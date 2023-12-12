عاجل.. بعد إيداع دفعة ديسمبر.. حساب المواطن يطالب هؤلاء بمراجعة البنك فورًا

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بعد مضي يومين من إيداع الدفعة 73 – لشهر ديسمبر في حسابات المستفيدين، لازال هناك من يتساءل حول السبب وراء تأخر عملية الإيداع، فيما دعا حساب المواطن هؤلاء إلى مراجعة البنك على الفور. اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول عدم صرف الدعم على الرغم من إخطاره بأن "حالة الصرف تحت الإجراء".

وقال البرنامج: "تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: ⁦(اضغط هنا)

تم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر، يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط: ⁦ https://t.co/qD7jXDuIP1 December 11, 2023

تفاصيل الدفعة 73 من حساب المواطن



وأفاد حساب المواطن بإيداع الدفعة الـ 73– شهر ديسمبر، في الساعات الأولى من يوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.وأعلن، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال، لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.





تفاصيل الدفعة 73



تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

