عاجل بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟

أُعلنت اليوم الثلاثاء نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ، فيما يتساءل المؤهلون عن موعد إيداع المعاش الشهري وما إذا كان سيتم التبكير به.
وعادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي. وفي حال صادف الموعد يوم الجمعة يتم تبكير الصرف إلى الخميس، وفي حال وافق السبت يكون الصرف الأحد.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".
حياك الله ،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 27, 2024
يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي
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خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي
وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.