عاجل بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟

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أُعلنت اليوم الثلاثاء نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ، فيما يتساءل المؤهلون عن موعد إيداع المعاش الشهري وما إذا كان سيتم التبكير به.

وعادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي. وفي حال صادف الموعد يوم الجمعة يتم تبكير الصرف إلى الخميس، وفي حال وافق السبت يكون الصرف الأحد.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".



حياك الله ،

يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 27, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

