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عاجل.. بشرى من حساب المواطن لمن يتلقى هذه الرسالة: يستحق التعويض

رواتب المواطنين
حساب المواطن
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يتساءل كثير من مستفيدي حساب المواطن عن المقصود بالمبالغ المرتجعة التي تظهر في خانة دفعات المستفيدين لبرنامج الدعم.
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المبالغ المرتجعة من حساب المواطن

وأوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين، أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك.
وتعني المبالغ المرتجعة الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض الأفراد عن مبالغ الدعم التي تم الاعتراض عليها في وقت سابق، ويتم صرف مبلغ الدعم مع الراتب الشهري.


طريقة إرجاع المبالغ المدفوعة

في المقابل، هناك من يتساءل: أرغب في إرجاع المبالغ المدفوعة ماهي الطريقة؟
اذا كان المستفيد يرغب بإرجاع المبالغ المدفوعة له يقوم بالتواصل مع مركز اتصال حساب المواطن ورفع طلب بذلك وستصله رسالة نصية على الجوال برقم الايبان الخاص بحساب المواطن ليتم التحويل له

استقطاع البنوك من الدعم

وفي إفادات سابقة، دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من استحقاقهم الشهري باتخاذ إجراء ضده عبر اللجوء إلى البنك المركزي السعودي "ساما".
جاء ذلك ردًا على شكاوى متكررة حول إقدام بعض البنوك على الاستقطاع من الدعم الشهري بعد إيداعه في حسابات المستفيدين. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا). 


خطوات الاعتراض على عدم صرف الدعم

وحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد إجراءها في حال عدم صرف الدعم، وذلك عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".


تقديم اعتراض في حساب المواطن
وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
https://portal.ca.gov.sa/
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.

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