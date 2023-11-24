عاجل.. بشرى من الضمان الاجتماعي لهؤلاء الطلاب

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أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي. اضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي".





عدد فرص الإعفاء من تسديد رسوم الضمان الاجتماعي



أهلاً بك ,



يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين



شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 23, 2023

اختبار القدرات العامة



وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ):-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.