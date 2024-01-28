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عاجل.. بشرى للخريجين.. 4500 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف بالمؤسسة العامة للتدريب

المؤسسة العامة للتدريب
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن طرح 4500 فرصة وظيفية عبر ملتقى التوظيف 2024م بالكلية التقنية للبنين بالدمام على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن فرصة وظيفية عبر 45 جهة مشاركة

1 - عدد الفرص الوظيفية: 4500 وظيفة.
2 - عدد الجهات المشاركة: 45 جهة مشاركة.
3 - عدد الدورات: 11 دورة تدريبية.

مسمى الملتقى

 - ملتقى التوظيف (فرصة وهمة) 2024م

المواعيد

 - موعد الملتقى: يوم الثلاثاء 1445/7/18هـ ويوم الأربعاء 1445/7/19هـ (من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 مساءاً).

موقع الملتقى

 - الكلية التقنية بالدمام

 طريقة التقديم

يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الاحد 1445/7/16هـ (الموافق 2024/1/30م) من خلال الرابط (اضغط هنا) (مع ضرورة حجز موعد لحضور الملتقى)

نبذة عن الملتقى

ويهدف ملتقى التوظيف (فرصة وهمة) 2024م والذي يستمر لمدة أسبوعين للتعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية.

تمكين الكوادر الوطنية وتجهيزها لسوق العمل

ويأتي الملتقى امتداداً لحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تمكين الكوادر الوطنية والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجاتهم في الوظائف.


 كما يتيح الملتقى للشركات التعريف بنشاطها وعرض الفرص الوظيفية والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الشخصية بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول لسوق العمل.

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