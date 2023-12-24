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عاجل.. بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية

نيوم
وظائف شركة نيوم
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أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 300 وظيفة، منها وظائف لا تتطلب الخبرة.
والوظائف في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- وظائف إدارية
- وظائف تقنية
- وظائف مساندة
- وظائف تعليمية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية

المؤهلات المستهدفة

- الثانوية العامة
- الدبلوم أو ما يعادله
- البكالوريوس فأعلى

مزايا العمل في نيوم

1- رواتب تنافسية.
2- سكن مجاني.
3- نقل مجاني.
4- تذاكر وبدل سفر سنوي.
5- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
6- تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.
7- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنويًا لكل طفل حتى 3 أطفال).
8- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
9- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
10- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
11- إجازة سنوية 30 يومًا.
12- إمكانية العمل عن بعد 24 يومًا في السنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا

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