عاجل.. بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية

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أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 300 وظيفة، منها وظائف لا تتطلب الخبرة.

والوظائف في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية: اضافة اعلان





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مزايا العمل في نيوم



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