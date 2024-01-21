عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة"، عن فتح باب
التقديم لشغل أكثر من 47 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التالية:
روشن تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات1 -
وظائف مالية
2 - وظائف تقنية
3 - وظائف إدارية
4 - وظائف هندسية.
التخصصات المطلوبة لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات-
المالية
- التسويق
- الاقتصاد
- الاتصال
- المحاسبة
- الصحافة
- الاتصالات
- الإحصائيات
- هندسة البناء
- إدارة الأعمال
- تنمية المجتمع
- تحليل البيانات
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- إدارة المعلومات
- إدارة المخاطر
- الموارد البشرية
- سلاسل الامداد
- تحليلات الأعمال
- التخطيط الحضري
- الهندسة المعمارية
- أي تخصصات ذات صلة.
طريقة
التقديم على وظائف شاغرة في مختلف التخصصاتالتقديم
متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن روشن:وشركة
روشن العقارية هي شركة حكومية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة
وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع
الإسكان ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري.
وتعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب الإسهام في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.