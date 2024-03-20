عاجل.. بشرى للخريجين.. الإعلان عن 650 وظيفة بخبرة وبدون بكافة المناطق

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في
تخصصات متعددة، أعلنت جهات كبرى عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين في مختلف مناطق
المملكة.
مئات
الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصاتووفق
الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن 650 وظيفة للخريجين
من حملة كافة المؤهلات، وذلك على النحو التالي:
الوظائف
المطلوبة657
وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، منها 225
وظيفة لا تتطلب الخبرة ومتاحة حاليًا لكافة المؤهلات.
المناطق المستهدفة
- الوسطى
- الغربية
- الشرقية
- الشمالية
- الجنوبية.
مجالات العمل1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف أمنية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف تعليمية.
6 - وظائف هندسية.
المؤهلات المطلوبة- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس
- الماجستير فأعلى.