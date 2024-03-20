الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى للخريجين.. الإعلان عن 650 وظيفة بخبرة وبدون بكافة المناطق

وظائف-شاغرة-1694636191-0
وظائف شاغرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

في تخصصات متعددة، أعلنت جهات كبرى عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين في مختلف مناطق المملكة.

مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصاتاضافة اعلان

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن 650 وظيفة للخريجين من حملة كافة المؤهلات، وذلك على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

657 وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، منها 225 وظيفة لا تتطلب الخبرة ومتاحة حاليًا لكافة المؤهلات.

المناطق المستهدفة

- الوسطى

- الغربية
- الشرقية
- الشمالية
- الجنوبية.

مجالات العمل

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف أمنية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف تعليمية.
6 - وظائف هندسية.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس
- الماجستير فأعلى.

طريقة التقديم

والتقديم على هذه الوظائف متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).



اقرأ أيضا

عاجل.. هل يمكن إضافة الزوج على حساب الزوجة في حساب المواطن؟

ينتهي غدا.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م

الحالة "متزوج".. هل يلزم إرفاق مستندات؟ حساب المواطن يرد

عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

عاجل.. راتبي في العقد 4000 ريال وأتقاضى 1000 فقط.. هل أستحق حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 8:03 ص الأحد، 10 مارس 2024

بدأ الآن.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف القوات الجوية الملكية في مختلف المجالات

الهيئة الملكية للجبيل وينبع 11:11 ص الخميس، 22 فبراير 2024

عاجل.. براتب 6750 ريالاً.. الهيئة الملكية تطرح وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

وزارة الطاقة 9:25 ص الأربعاء، 21 فبراير 2024

بشرى للخريجين.. الإعلان عن عشرات الوظائف الحكومية بوزارة الطاقة

شركة البحر الاحمر الدولية الواح شمسية 7:43 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

شركة البحر الأحمر تعلن عن عشرات الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس