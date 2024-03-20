عاجل.. بشرى للخريجين.. الإعلان عن 650 وظيفة بخبرة وبدون بكافة المناطق

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في تخصصات متعددة، أعلنت جهات كبرى عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين في مختلف مناطق المملكة.





مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات



الوظائف المطلوبة



المناطق المستهدفة

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن 650 وظيفة للخريجين من حملة كافة المؤهلات، وذلك على النحو التالي:657 وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، منها 225 وظيفة لا تتطلب الخبرة ومتاحة حاليًا لكافة المؤهلات.

- الوسطى

- الغربية

- الشرقية

- الشمالية

- الجنوبية.





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