عاجل.. بشرى للخريجين.. أرامكو تعلن فتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

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تعلن شركة أرامكو السعودية، عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام (2024م)، من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج، والآخر للمرشحين ذوي الخبرة) على النحو التالي:





أولاً - المرشحون حديثو التخرج (لحملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات):



المجالات المطلوبة لحديثي التخرج



الشروط لحديثي التخرج



ثانيًا - المرشحون ذوي الخبرة (لحملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات):



المجالات المطلوبة لذوي الخبرة



الشروط لذوي الخبرة



ثالثًا - طريقة التقديم

