الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى لـ"الموقوف خدماتهم" بشأن المستحقات التأمينية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن البنك لا يملك حق مصادرة المستحقات التأمينية للمستفيدين الموقوف خدماتهم.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد التابعين: "هل البنك يستطيع أن يسحب المستحقات التأمينية لمن كان عليه إيقاف خدمات؟". اضافة اعلان
وأجابت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي، وبخصوص قيود سحب المبلغ من البنك نعتذر منك خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية ويمكنك التواصل مع البنك للاختصاص وإفادتك".


تنظيم إيقاف الخدمات

واعتبارًا من مارس الماضي، بدأ تطبيق قرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
وينص "تنظيم إيقاف الخدمات" على ألا يترتب ضرر على الموقَّفة خدماته ولا يمتد إلى تابعيه أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على ما يتعلق بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف

ويتضمن التنظيم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِّفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
ويكون الإيقاف على 3 مراحل، بحيث تبلغ مدة الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد فترة مماثلة فقط، بينما تحدد الثالثة سنده النظامي. ويُرفع عن المعنيّ من الجهة الحكومية الطالبة له في حال انتهاء مسببه، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الطلب.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. جامعة الملك فيصل تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

تقويم التعليم: عليك بهذا الإجراء عند فقدان الرقم السري لـ"قياس"

عاجل.. تنبيه مهم من "إيجار" لمن توقف عنه دعمه في حساب المواطن

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فيصل .. التفاصيل وطريقة التقديم

عاجل.. الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رابت - الراتب - ريال - 8:16 م الإثنين، 01 أبريل 2024

عاجل.. بشرى بشأن موعد نزول راتب التأمينات

الراتب - ريال 0 عملة 8:01 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل.. بشرى من التأمينات بخصوص صرف المعاشات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 4:44 م الخميس، 14 مارس 2024

تنبيه مهم من التأمينات بخصوص مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت

الراتب 5:16 م الأربعاء، 13 مارس 2024

عاجل وبالتفاصيل.. كيفية توزيع معاش التأمينات على الورثة