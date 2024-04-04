عاجل.. بشرى لـ"الموقوف خدماتهم" بشأن المستحقات التأمينية

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن البنك لا يملك حق مصادرة المستحقات التأمينية للمستفيدين الموقوف خدماتهم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد التابعين: "هل البنك يستطيع أن يسحب المستحقات التأمينية لمن كان عليه إيقاف خدمات؟".

وأجابت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي، وبخصوص قيود سحب المبلغ من البنك نعتذر منك خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية ويمكنك التواصل مع البنك للاختصاص وإفادتك".



حياك الله ، إيقاف الخدمات لايؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي، وبخصوص قيود سحب المبلغ من البنك نعتذر منك خارج اختصاص التامينات الاجتماعية ويمكنك التواصل مع البنك للإختصاص وإفادتك.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) April 4, 2024

تنظيم إيقاف الخدمات



طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف



واعتبارًا من مارس الماضي، بدأ تطبيق قرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.وينص "تنظيم إيقاف الخدمات" على ألا يترتب ضرر على الموقَّفة خدماته ولا يمتد إلى تابعيه أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على ما يتعلق بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.ويتضمن التنظيم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِّفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.ويكون الإيقاف على 3 مراحل، بحيث تبلغ مدة الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد فترة مماثلة فقط، بينما تحدد الثالثة سنده النظامي. ويُرفع عن المعنيّ من الجهة الحكومية الطالبة له في حال انتهاء مسببه، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الطلب.