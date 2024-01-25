عاجل.. بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي

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أعلنت وزارة الصناعة ارتفاع عدد العقارات السكنية الممتثلة، لمعايير
واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد، في المنشآت الصناعية بنسبة 90%
خلال 2023.
شروط إصدار ترخيص سكن جماعي1ـ وجود سجل تجاري في حال كان صاحب منشأة تجارية.
2ـ رخصة بعيدة المدى.
3ـ تفاصيل السكن (نوع العقار، السعة التقديرية، مساحة البناء، عدد دورات المياه، عدد الغرف).
4ـ بيانات الملكية (بيانات الملكية إذا كان العقار مملوكاً، بيانات عقد الإيجار إذا كان العقار مستأجراً).
5ـ صور من السكن المراد ترخيصه .
6ـ نسخة من عقد الإيجار في حال كان العقار مؤجراً.
إصدار تصريح السكن الجماعي للأفرادخدمة تتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين إمكانية إصدار رخصة سكن جماعي
للأفراد، حيث تساهم هذه الخدمة في التأكد من التزام السكن الجماعي للأفراد
باشتراطات الصحة والفنية والسلامة المطلوبة في السكن.
تطوير السكن الجماعي للأفرادوكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد قد دعا مُلاك المساكن
الجماعية وأصحاب الأعمال، إلى الالتزام بما ورد في دليل الاشتراطات الصحية للمساكن
الجماعية للأفراد الصادر من هيئة الصحة العامة "وقاية".
ويستعرض الدليل الاشتراطات الصحية لجميع أنواع السكن الجماعي سواءً داخل النطاق العمراني أو خارجه، كما يتضمن الدليل معلومات مهمة للشركات والأفراد عن كيفية تقييم جودة السكن وإدارة سكن العمالة.