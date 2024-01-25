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عاجل.. بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي

السكن الجماعي
البرنامج الوطني التطوير السكن الجماعي
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أعلنت وزارة الصناعة ارتفاع عدد العقارات السكنية الممتثلة، لمعايير واشتراطات البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد، في المنشآت الصناعية بنسبة 90% خلال 2023.اضافة اعلان

شروط إصدار ترخيص سكن جماعي

1ـ وجود سجل تجاري في حال كان صاحب منشأة تجارية.
2ـ رخصة بعيدة المدى.
3ـ تفاصيل السكن (نوع العقار، السعة التقديرية، مساحة البناء، عدد دورات المياه، عدد الغرف).
4ـ بيانات الملكية (بيانات الملكية إذا كان العقار مملوكاً، بيانات عقد الإيجار إذا كان العقار مستأجراً).
5ـ صور من السكن المراد ترخيصه .
6ـ نسخة من عقد الإيجار في حال كان العقار مؤجراً.

إصدار تصريح السكن الجماعي للأفراد

خدمة تتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين إمكانية إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد، حيث تساهم هذه الخدمة في التأكد من التزام السكن الجماعي للأفراد باشتراطات الصحة والفنية والسلامة المطلوبة في السكن.

تطوير السكن الجماعي للأفراد

وكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد قد دعا مُلاك المساكن الجماعية وأصحاب الأعمال، إلى الالتزام بما ورد في دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية للأفراد الصادر من هيئة الصحة العامة "وقاية".
ويستعرض الدليل الاشتراطات الصحية لجميع أنواع السكن الجماعي سواءً داخل النطاق العمراني أو خارجه، كما يتضمن الدليل معلومات مهمة للشركات والأفراد عن كيفية تقييم جودة السكن وإدارة سكن العمالة.

مساكن جماعية للأفراد صحية وخالية من الأمراض

ويهدف الدليل إلى أن تكون جميع أنواع السكن الجماعي للأفراد صحية وخالية من الأمراض والأوبئة وآمنة للسكن، وفقاً للشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المشرفة على أعمال التفتيش على سكن العمالة – إيجار أو ملكية –، وتوفير كافة الشروط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحصول على التراخيص المطلوبة لسكن العمالة.

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