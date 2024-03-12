عاجل.. برواتب تصل 9,800 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 9,800 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



الوظائف:



المؤهلات :

نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

