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عاجل.. برواتب تصل 9,800 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

الهيئة-الملكية-بالجبيل-تعلن-عن-وظائف-خالية
الهيئة الملكية بالجبيل
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 9,800 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).اضافة اعلان
وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

- مفتش اعمال طرق.
- مدير مشروع.
- مهندس طرق.
- كهربائي الفولطية المنخفضة.
- مسؤول السلامة.
- مساعد صيانة.

المؤهلات:

- الشهادة الابتدائية.
- الشهادة المتوسطة.
- الشهادة الثانوية.
- درجة الدبلوم.
- درجة البكالوريوس.

نبذة عن البرنامج:

- برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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