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عاجل.. براتب 7.300 ريال.. معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

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معهد الصناعات الغذائية
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أعلنت شركة أراسكو بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التقديم في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في شركة (التنمية) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المتاحة في شركة أراسكو:


- تقنية الإنتاج الغذائي
- تقنيات المزارع

- سلاسل الإمداد
- الصيانة

الشروط:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- نسبة شهادة الثانوية 75% فأعلى (مسار علمي).
- الا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوي 5 سنوات
- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.
- إجتياز الفحص الطبي.

المميزات:


- مكافأة شهرية (3000) أثناء التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- رواتب تنافسية تصل إلى (5,000 - 7,300) بعد التخرج.
- شهادة دبلوم معتمدة.
- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
- التأمين الطبي.
- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

نبذة عن المعهد:



تأسس معهد الصناعات الغذائية في عام 2011 في مدينة الخرج وهو احد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والذي يهدف إلى توفير أيادي وطنية مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء، حيث تعتبر صناعة الغذاء من أكبر الصناعات في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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