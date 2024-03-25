عاجل.. براتب 7.300 ريال.. معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

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أعلنت شركة أراسكو بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التقديم في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في شركة (التنمية) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:



التخصصات المتاحة في شركة أراسكو:



الشروط:



المميزات:



نبذة عن المعهد:

طريقة التقديم:

