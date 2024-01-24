الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب 7 آلاف ريال وتأمين وسكن.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج التوظيف الفوري

F_24xxxWIAAGSTR
الأكاديمية الوطنية للبناء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري "دبلوم الهندسة المدنية" في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000) بعد التخرج على النحو التالي:

اضافة اعلان

فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري

الشروط:

1 - أن يكون لائق طبيًا.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.
4 - أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.
5 - حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.
6 - تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.
7 - الحصول على درجة اختبار قياس (القدرات العامة 60% كحد أدنى).
8 - أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

المميزات:

- راتب شهري (7,000) بعد التخرج.
- مكافأة شهرية (2,000) أثناء التدريب.
- سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
- توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.
- التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
- تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
- حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.
- الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

نبذة عن الأكاديمية:

والأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الانشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.


اقرأ أيضا

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني

الخدمات الأرضية تعلن عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

"الجوازات" توضح خطوات استخراج خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله

عاجل.. مكافأة 8,500 ريال.. بدء التقديم في برنامج (بجدارة) للتدريب على رأس العمل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

صندوق التنمية العقاري
12:07 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم

التدريب التقني
11:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. التدريب التقني يعلن عن 7000 وظيفة.. تفاصيل

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
7:18 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في 3 مدن

الجوازات -ابشر - جواز سفر
6:35 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

توضيح مهم بشأن طريقة تحديث جوازات سفر الأبناء وهم خارج المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
11:34 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إيداع الدعم في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر يناير

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
11:29 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كاميرات المراقبة
11:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة
9:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

أهم 10
9:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني وجهات لاتحصل على عطلة العيدين