عاجل.. براتب 7 آلاف ريال وتأمين وسكن.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج التوظيف الفوري

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري "دبلوم الهندسة المدنية" في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000) بعد التخرج على النحو التالي:

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فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري



الشروط:



المميزات:



طريقة التقديم:



نبذة عن الأكاديمية:

