عاجل.. براتب 7 آلاف ريال وتأمين وسكن.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج التوظيف الفوري

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري "دبلوم الهندسة المدنية" في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000) بعد التخرج على النحو التالي:
فتح
باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري1 -
أن يكون لائق طبيًا.
الشروط:
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.
4 - أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.
5 - حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.
6 - تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.
7 - الحصول على درجة اختبار قياس (القدرات العامة 60% كحد أدنى).
8 - أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
المميزات:-
راتب شهري (7,000) بعد التخرج.
- مكافأة شهرية (2,000) أثناء التدريب.
- سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
- توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.
- التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
- تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
- حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.
- الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.