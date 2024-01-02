عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. رابط وخطوات الحصول على وظيفة في "الصحة"

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كشفت هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، برواتب
تصل إلى 7,020 ريالاً وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
رابط وخطوات الحصول على وظيفة في الصحة براتب 7 آلاف ريالمسمى
البرنامج:
- فني رعاية مرضى.
شروط الحصول على وظيفة في الصحة براتب 7 آلاف ريال1 -
ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات".
4 - حاصلاً على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.
5 - ألا يكون المستفيد طالبًا أو موظفًا في القطاع الخاص أو العام، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا.
6 - درجة البكالوريوس في تخصص "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية".
المستندات
المطلوبةأن
يرفق المتقدم:
1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة.
مدة
البرنامج-
مدة 12 شهر.
المكافأة
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نعم، يوجد مكافأة للبرنامج
ملاحظات1 -
الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط.
2 - سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس.
3 - درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 52.
4 - الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار STEP مع العلم أنها لمدة 3 سنوات فقط.
5 - يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.
6 - تاريخ بدء البرنامج شهر مارس 2024، قابل للتغيير.
7 - سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
8 - في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.
9 - في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.
موعد
التقديم-
التقديم بدأ يوم الأحد بتاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م وينتهي التقديم
يوم السبت بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م.
طريقة
التقديم-
من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
خطوات
التقديم وظائف وزارة الصحة 1 -
الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة من “هنا“.
2 - تسجيل الدخول عن طريق إدخال الاسم وكلمة المرور.
3 - الضغط على كلمة خدمات، ثم كلمة خدمات التوظيف.
4 – الانتقال إلى أيقونة ابدأ الخدمة.
5 - اختيار الوظيفة.
6 - إدخال البيانات المطلوبة منه.
7 - ضغط على كلمة تسجل بعد إدخال كافة البيانات.
8 - إدخال رسالة التحقق التي وصلت له على الهاتف ويقوم برفع الأوراق والمستندات.
9 - الضغط على حفظ البيانات.
طرق
التواصل مع وزارة الصحة وبعد
التقديم على الوظائف يحتاج المتقدم لمتابعة استجابة الأوراق الخاصة به وطرق
التواصل هي:
1 - من خارج المملكة :00966920005937.
2 - البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والوصول إليه “من هنا“