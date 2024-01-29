عاجل.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الابتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".

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وظائف شاغرة برواتب 17,500 ريال



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



طريقة التقديم



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل



توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية

