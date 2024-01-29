الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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عاجل.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون

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وظائف الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الابتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
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وظائف شاغرة برواتب 17,500 ريال

وأوضحت أن الوظائف متاحة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع، جازان، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:
- نجار - عدد 1 (للرجال)
- سائق - عدد 1 (للرجال)
- محاسب - عدد 1 (للرجال)
- عامل - عدد 1 (للرجال والنساء)
- فني اتصالات - عدد 2 (للرجال)
- فني كهرباء - عدد 2 (للرجال)
- فني صوتيات - عدد 1 (للرجال)
- مشغل هاتف - عدد 1 (للرجال)
- فني ميكانيكا - عدد1 (للرجال)
- حارس أمن - عدد 12 (للرجال)
- مهندس كهرباء - عدد 1 (للرجال)
- مشرف مستودع - عدد 1 (للرجال)
- رئيس فريق عمل - عدد 1 (للرجال)
- مهندس اتصالات - عدد 1 (للرجال)
- مدير مشروع - عدد 1 (للرجال والنساء)
- موظف خدمات نظافة - عدد 1 (للرجال)
- مراقب سلامة مرورية - عدد 2 (للرجال)
- رئيس مجموعة عمال  - عدد 4 (للرجال)
- مطور تطبيقات - عدد 1 (للرجال والنساء)
- مشرف تشجير - عدد 1 (للرجال والنساء)
- فورمان تشجير - عدد 1 (للرجال والنساء)
- مشغل حاسب آلي - عدد 1 (للرجال والنساء)
- أخصائي مساندة فنية أعلى - عدد 1 (للنساء)
- أخصائي إدارة مشاريع - عدد 1 (للرجال والنساء)
- مخطط السلامة ومراقبة الجودة - عدد 1 (للرجال)
- فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء - عدد 2 (للرجال)
- فني شبكة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء - عدد 1 (للرجال)
- مطور الواجهات الأمامية والخلفية للمواقع - عدد 1 (للرجال والنساء)

المؤهلات المطلوبة

1 – الابتدائية.
2 – الثانوية.
3 – الدبلوم.
4 – البكالوريوس.

الرواتب

الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (17,500) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل

وبرنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

 توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية

ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط، وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.



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