عاجل.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون

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أعلنت
الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الابتدائية،
الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
وظائف
شاغرة برواتب 17,500 ريال
وأوضحت
أن الوظائف متاحة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في
كل من "ينبع، جازان، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:
- نجار - عدد 1 (للرجال)
- سائق - عدد 1 (للرجال)
- محاسب - عدد 1 (للرجال)
- عامل - عدد 1 (للرجال والنساء)
- فني اتصالات - عدد 2 (للرجال)
- فني كهرباء - عدد 2 (للرجال)
- فني صوتيات - عدد 1 (للرجال)
- مشغل هاتف - عدد 1 (للرجال)
- فني ميكانيكا - عدد1 (للرجال)
- حارس أمن - عدد 12 (للرجال)
- مهندس كهرباء - عدد 1 (للرجال)
- مشرف مستودع - عدد 1 (للرجال)
- رئيس فريق عمل - عدد 1 (للرجال)
- مهندس اتصالات - عدد 1 (للرجال)
- مدير مشروع - عدد 1 (للرجال والنساء)
- موظف خدمات نظافة - عدد 1 (للرجال)
- مراقب سلامة مرورية - عدد 2 (للرجال)
- رئيس مجموعة عمال - عدد 4 (للرجال)
- مطور تطبيقات - عدد 1 (للرجال والنساء)
- مشرف تشجير - عدد 1 (للرجال والنساء)
- فورمان تشجير - عدد 1 (للرجال والنساء)
- مشغل حاسب آلي - عدد 1 (للرجال والنساء)
- أخصائي مساندة فنية أعلى - عدد 1 (للنساء)
- أخصائي إدارة مشاريع - عدد 1 (للرجال والنساء)
- مخطط السلامة ومراقبة الجودة - عدد 1 (للرجال)
- فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء - عدد 2 (للرجال)
- فني شبكة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء - عدد 1 (للرجال)
- مطور الواجهات الأمامية والخلفية للمواقع - عدد 1 (للرجال والنساء)
المؤهلات
المطلوبة
1 –
الابتدائية.
2 – الثانوية.
3 – الدبلوم.
4 – البكالوريوس.