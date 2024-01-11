الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة "إدارية، مالية، فنية" لحملة "الابتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع، جازان، الجبيل، رأس الخير"، على النحو التالي:اضافة اعلان

الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة للخريجين

1 - نجار (عدد 1 - للرجال - ينبع).
2 - محاسب (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
3 - سكرتير (عدد 1 - للجنسين - جيزان).
4 - مدير مشروع (عدد 1 - للرجال - ينبع).
5 - سائق (عدد 1 - للرجال - رأس الخير).
6 - مسؤول سلامة (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
7 - مساعد/ة اداري (عدد 1 - للجنسين - الجبيل).
8 - مســتقبل بلاغـات (عدد 2 - للجنسـين - جيزان).
9 - أخصـائي دعم فني (عدد 1 - للجنسـين - جيزان).
10 - موظف استلام وتسليم (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
11 - مشرف الأعمال الميكانيكية (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
12 - مساعد مدير مشروع (عدد 1 - للجنسين - رأس الخير).
13 - مشغل نظام إدارة المباني (عدد 1 - للرجال - الجبيل).

المؤهلات المطلوبة لوظائف الهيئة الملكية

- الابتدائية
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس

الرواتب

الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (14,000) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل

وبرنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط.

اقرأ أيضا

رابط وخطوات التقديم في وظائف طيران الرياض 1445

عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى التوجه للبنك فورًا

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا نزل لأسرة مكونة من 6 أفراد 875 ريالاً فقط؟

عاجل.. خطوات تسجيل الدخول على بوابة عين التعليمية للطلاب وأولياء الأمور

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن نقل المديونية من بنك لآخر؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

stc
2:41 ص الخميس، 11 يناير 2024

شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة

حساب المواطن
12:30 ص الخميس، 11 يناير 2024

في حال وجود إيقاف خدمات.. هل يمكن التسجيل بحساب المواطن؟

حساب المواطن
10:32 م الأربعاء، 10 يناير 2024

تأثير السائق الخاص على الدخل الشهري.. بماذا أجاب حساب المواطن؟

الهيئة الملكية لمحافظة العلا
8:40 م الأربعاء، 10 يناير 2024

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1:01 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

66379333-c3ec-4879-b1b1-149e7a042727
12:58 م الخميس، 11 يناير 2024

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

تقويم 1445
12:03 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تنزيل
11:58 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
11:54 ص الخميس، 11 يناير 2024

بادر بالتقديم.. الحرس الوطني يُعلن عن وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الثانوية

كن قدوة لأطفالك
11:23 ص الخميس، 11 يناير 2024

روشتة تربوية.. كيف تتعامل مع ابنك عند الخطأ أو الفشل؟