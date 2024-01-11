عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة "إدارية، مالية، فنية" لحملة "الابتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع، جازان، الجبيل، رأس الخير"، على النحو التالي: اضافة اعلان





الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة للخريجين



المؤهلات المطلوبة لوظائف الهيئة الملكية



الرواتب

1 - نجار (عدد 1 - للرجال - ينبع).2 - محاسب (عدد 1 - للرجال - الجبيل).3 - سكرتير (عدد 1 - للجنسين - جيزان).4 - مدير مشروع (عدد 1 - للرجال - ينبع).5 - سائق (عدد 1 - للرجال - رأس الخير).6 - مسؤول سلامة (عدد 1 - للرجال - الجبيل).7 - مساعد/ة اداري (عدد 1 - للجنسين - الجبيل).8 - مســتقبل بلاغـات (عدد 2 - للجنسـين - جيزان).9 - أخصـائي دعم فني (عدد 1 - للجنسـين - جيزان).10 - موظف استلام وتسليم (عدد 1 - للرجال - الجبيل).11 - مشرف الأعمال الميكانيكية (عدد 1 - للرجال - الجبيل).12 - مساعد مدير مشروع (عدد 1 - للجنسين - رأس الخير).13 - مشغل نظام إدارة المباني (عدد 1 - للرجال - الجبيل).- الابتدائية- الثانوية العامة- الدبلوم- البكالوريوس

الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (14,000) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.





طريقة التقديم



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل

