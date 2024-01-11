عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة "إدارية،
مالية، فنية" لحملة "الابتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"
عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "ينبع،
جازان، الجبيل، رأس الخير"، على النحو التالي:
الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة للخريجين
1 - نجار (عدد 1 - للرجال - ينبع).
2 - محاسب (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
3 - سكرتير (عدد 1 - للجنسين - جيزان).
4 - مدير مشروع (عدد 1 - للرجال - ينبع).
5 - سائق (عدد 1 - للرجال - رأس الخير).
6 - مسؤول سلامة (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
7 - مساعد/ة اداري (عدد 1 - للجنسين - الجبيل).
8 - مســتقبل بلاغـات (عدد 2 - للجنسـين - جيزان).
9 - أخصـائي دعم فني (عدد 1 - للجنسـين - جيزان).
10 - موظف استلام وتسليم (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
11 - مشرف الأعمال الميكانيكية (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
12 - مساعد مدير مشروع (عدد 1 - للجنسين - رأس الخير).
13 - مشغل نظام إدارة المباني (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
المؤهلات المطلوبة لوظائف الهيئة الملكية
- الابتدائية
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
الرواتب
الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (14,000) ريال
حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة
الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل
وبرنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية
بالجبيل الصناعية هو برنامج بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية
للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة
الجبيل الصناعية.
ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط.