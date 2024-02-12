الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنتهي قريبًا..

عاجل.. براتب 13.500 ريال.. رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة تطوير مكة

تنزيل
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن استمرار التقديم على وظائف إدارية لذوي الخبرة، برواتب تصل لـ 13.500 ريال.

رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة تطوير مكةاضافة اعلان

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم مواطنًا، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الراتب

- من 12.500 الى 13.500 ريال.

المزايا الأخرى



- علاوة سنوية.
- بدل نقل شهري.
- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.
- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.

ملاحظة

- الراتب المعروض في الإعلان تقديري وقابل للتغيير بعد إجراء المقابلة الشخصية وتوقيع عقد العمل مع المنشأة.

المسمى الوظيفي

- مراجع داخلي.

الوصف الوظيفي

- تخطيط عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية في الجهة وتنفيذها وتقييم مدى الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية المعتمدة وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة وعرضها وتوضيحها ومناقشتها.

الواجبات والمهام الرئيسة

- تخطيط عمليات المراجعة الداخلية في الجهة ومتابعة تنفيذها وفقًا للسياسات واللوائح والإجراءات المنظمة.

- تقييم الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية وتقييم مختلف العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وما إلى ذلك من العمليات الداخلة ضمن أعمال المراجعة الداخلية.

- توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية للمراجعين الخارجيين، والرد على استفساراتهم وتقديم الأدلة لإثبات الحسابات حسب الحاجة.

- تحليل المعلومات والبيانات والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة للتأكد من تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية وإبلاغ الإدارة في حال ملاحظة أي خلل في التطبيقات.

- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لمناقشتها وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابير التصحيحية وإدخال التحسينات اللازمة، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة.

المؤهلات المطلوبة

- درجة البكالوريوس في تخصص "اقتصاد الأعمال، الاقتصاد والتمويل، القانون، الأنظمة، المحاسبة المراجعة، المراجعة الداخلية، تقنية المحاسبة والإدارة المالية".

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الجمعة بتاريخ 1445/07/28هـ الموافق 2024/02/09م ويستمر لمدة 14 يومًا.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

لحملة التمريض.. مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف لا تشترط الخبرة

رابط وموعد التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1445

بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 6:20 م السبت، 27 يناير 2024

الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 1:29 ص الخميس، 18 يناير 2024

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

الخطوط الحديدية السعودية سار 9:57 م الأربعاء، 17 يناير 2024

الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

جامعة القصيم 6:13 م الأربعاء، 17 يناير 2024

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التشغيل الذاتي