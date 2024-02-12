عاجل.. براتب 13.500 ريال.. رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة تطوير مكة

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كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن استمرار التقديم على وظائف إدارية لذوي الخبرة، برواتب تصل لـ 13.500 ريال.





رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة تطوير مكة



الراتب



المزايا الأخرى



ملاحظة



المسمى الوظيفي



الوصف الوظيفي



الواجبات والمهام الرئيسة



واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم مواطنًا، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.- من 12.500 الى 13.500 ريال.- علاوة سنوية.- بدل نقل شهري.- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.- الراتب المعروض في الإعلان تقديري وقابل للتغيير بعد إجراء المقابلة الشخصية وتوقيع عقد العمل مع المنشأة.- مراجع داخلي.- تخطيط عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية في الجهة وتنفيذها وتقييم مدى الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية المعتمدة وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة وعرضها وتوضيحها ومناقشتها.- تخطيط عمليات المراجعة الداخلية في الجهة ومتابعة تنفيذها وفقًا للسياسات واللوائح والإجراءات المنظمة.- تقييم الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية وتقييم مختلف العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وما إلى ذلك من العمليات الداخلة ضمن أعمال المراجعة الداخلية.- توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية للمراجعين الخارجيين، والرد على استفساراتهم وتقديم الأدلة لإثبات الحسابات حسب الحاجة.- تحليل المعلومات والبيانات والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة للتأكد من تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية وإبلاغ الإدارة في حال ملاحظة أي خلل في التطبيقات.

- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لمناقشتها وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابير التصحيحية وإدخال التحسينات اللازمة، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة.





المؤهلات المطلوبة



موعد التقديم



طريقة التقديم

