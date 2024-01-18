عاجل.. براتب 11.250 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص برواتب تصل لـ 11,250 ريال، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة "الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الهيئة الملكية تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة



المدن:



طريقة التقديم على وظائف لهيئة الملكية



نبذة عن البرنامج:

