عاجل.. براتب 11.250 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

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أعلنت
الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص برواتب تصل لـ 11,250 ريال، عبر
برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة "الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الهيئة الملكية تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكةالوظائف:
1 - نجار.
2 - سائق.
3 - عامل.
4 - مشغل كاد.
5 - مقدر كميات.
6 - عامل تصنيع.
7 - مراقب طرق.
8 - مساعد إداري.
9 - مسؤول سلامة.
10 - مساعد بحري.
11 - مدير مشروع.
12 - مسؤول سلامة.
13 - مشرف صيانة.
14 - فني معدات طبية.
15 - مسؤول السلامة.
16 - موظف مشتريات.
17 - فني طاقة كهربائية.
18 - مشغل معدات ثقيلة.
19 - مشرف مراقبة العمل.
20 - أخصائي أجهزة تشغيل
21 - موظف استلام وتسليم.
22 - مشغل نظام إدارة المباني.
23 - مسؤول النسخ الاحتياطي الأساسي.
24 - مطور رئيسي (الواجهات الأمامية).
25 - مدير النظافة (راتب 11,250 ريال).
26 - مستقبل بلاغات (راتب 4,000 ريال).
27 - مشرف اتصالات (راتب 6,750 ريال).
28 - مساعد مدير مشروع (راتب 9,300 ريال).
29- مشرف الأعمال الميكانيكية (راتب 10,500 ريال).
30 - مشرف هندسي - ميكانيكا (راتب 9,000 ريال).
31 - مشرف هندسي - تكييف (راتب 9,000 ريال).
32 - مشرف هندسي - أعمال مدنية (راتب 9,000 ريال).
المدن:-
الجبيل.
- ينبع.
- جازان.
- رأس الخير.
المؤهلات:
1 - الثانوية.
2 - الدبلوم.
3 - البكالوريوس.