عاجل.. براتب يصل إلي 26.500 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف لكافة المؤهلات

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف:

نبذة عن البرنامج: