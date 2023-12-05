الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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عاجل.. براتب يصل إلي 26.500 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف لكافة المؤهلات

فرص وظائف
ارشيفية
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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:


- مدير مشروع (راتب 26,500 ريال).
- مدير التشغيل والصيانة (راتب 16,500 ريال).
- مدير النظافة (راتب 11,250 ريال).
- فني معدات طبية (راتب 7,000 ريال).
- مسؤول سلامة وحريق (راتب 6,750 ريال).
- منقذة (راتب 6,750 ريال).
- مدير المحطة.
- مشرف مستودع (راتب 9,800 ريال).
- مراقب عام ميداني - ميكانيكي (راتب 9,800 ريال).
- مراقب عمال (راتب 6,000 ريال).
- منسق استلام وتسليم.
- حارس أمن.
- مراقب أعمال.
- مهندس أنظمة حريق (راتب 9,600 ريال).
- مدير إداري (راتب 11,500 ريال).
- محاسب (راتب 8,000 ريال).
- مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).
- ميكانيكي بنزين (راتب 8,000 ريال).
- موظف تسجيل ساعات الدوام (راتب 7,500 ريال).
- مشرف مدني (راتب 10,400 ريال).
- مشغل حاسب (راتب 8,000 ريال).
- سائق (راتب 6,500 ريال).
- حرفي عامل بناء طلاء لحام (راتب 7,500 ريال).
- مهندس كهرباء (راتب 11,500 ريال).
- مهندس مدني (راتب 11,000 ريال).
- مشرف مدني كهرباء سلامة (راتب 10,000 ريال).
- مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).


نبذة عن البرنامج:


- برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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