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عاجل.. براتب يبدأ من 4000 ريال.. وظائف بشركة مراكز الاتصال في القصيم والمدينة المنورة

فرص وظائف
أرشيفية
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أعلنت شركة مراكز الاتصال (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية STC) عن توفر وظائف شاغرة بمجال خدمة العملاء (كول سنتر).
وذلك لحملة البكالوريوس، للعمل في مناطق (القصيم، المدينة المنورة) وفق الشروط التالية:اضافة اعلان

المسمي الوظيفي في مراكز الاتصال:

­- ممثل تجارب العملاء (Customer Experience Representative).


الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على مؤهل جامعي.
3- لا يشترط الخبرة السابقة.
4- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
5- اجادة استخدام الحاسب الآلي.
6- العمل بنظام الشفتات.

المزايا

:
1- رواتب تبدأ من 4,000 ريال.
2- مكافأت مالية شهرية حسب الأداء.
3 – التأمين الطبي للأفراد والزوج والأبناء.
4- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع (تطبق الشروط).
5- خصم (50%) على الفاتورة (3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي ثابت).

6- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من (6) أشهر (تطبق الشروط).
7- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.

نبذة عن الشركة:

­- شركة مراكز الاتصال (CCC) هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقع حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي للشركة: اضغط هنا

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