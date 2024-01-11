عاجل.. براتب يبدأ من 4000 ريال.. وظائف بشركة مراكز الاتصال في القصيم والمدينة المنورة

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أعلنت شركة
مراكز الاتصال (إحدى شركات
مجموعة الاتصالات السعودية STC) عن توفر وظائف شاغرة بمجال خدمة العملاء (كول سنتر).
وذلك لحملة البكالوريوس، للعمل في مناطق (القصيم، المدينة المنورة) وفق الشروط التالية:
المسمي الوظيفي في مراكز الاتصال:- ممثل تجارب العملاء (Customer
Experience Representative).
الشروط:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على مؤهل جامعي.
3- لا يشترط الخبرة السابقة.
4- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
5- اجادة استخدام الحاسب الآلي.
6- العمل بنظام الشفتات.
المزايا:
1- رواتب تبدأ من 4,000 ريال.
2- مكافأت مالية شهرية حسب الأداء.
3 – التأمين الطبي للأفراد والزوج والأبناء.
4- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع (تطبق الشروط).
5- خصم (50%) على الفاتورة (3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي ثابت).
6- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من (6) أشهر (تطبق الشروط).
7- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.