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عاجل.. بالخطوات.. طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

جواز السفر الجديد
يشترط لتغيير الصورة أن يكون الجواز ساريًا
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حددت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة والشروط الخاصة بذلك. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الإجراء بحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات شريطة أن يكون الجواز ساري الصلاحية، والصورة الشخصية في الجواز حديثة وتكون مكشوف الرأس". اضافة اعلان


شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

-أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساريًا.
-أن يكون المقيم مكشوف الرأس في حالة إذا كان رجلاً.
-سداد كافة الرسوم الخاصة بتحديث البيانات.
-في حالة كونها امرأة يجب أن تكون في وقت التصوير بلا أي مكياج أو أي مستحضرات تجميل.
-الالتزام بالحجاب الشرعي في وقت التصوير، ويشترط أن يُغطي الحجاب العنق والرأس.
- يشترط عدم ارتداء أي نظارات، ويُطبق هذا الشرط على الرجل والمرأة.

طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة 

يتم تغيير الصورة الشخصية في الإقامة عبر حجز موعد مسبق في الجوازات عبر أبشر- أبشر أفراد، على النحو التالي:
الذهاب إلى خدمة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة (من هنا).
انقر على الرابط المدرج.
تسجيل دخول. 
إدخال كود التحقق المُرسل من أبشر.
النقر على "تسجيل دخول".
تفتح صفحة خدمة المواعيد في الجوازات.
النقر على "الانتقال لخدمة المواعيد".
تحديد خدمات المقيمين.
اختيار المنطقة.
تحديد عدد العمليات كحدٍّ أقصى عملية واحدة.
النقر على التالي.
تحديد اسم فرع الجوازات.
تحديد التاريخ المطلوب من أجل حجز الموعد.
تظهر صفحة جديدة متضمنة بيانات تأكيد الموعد كما يلي:
اسم الخدمة.
متطلبات الخدمة.
عدد العمليات.
الفرع.
العنوان.
الضغط على مربع “التأكيد على بيانات الموعد”.
عند ذلك تفتح صفحة جديدة تتضمن تذكرة الموعد حيث يمكن طباعتها أو القيام بأخذ لقطة شاشة.
التوجه نحو فرع الجوازات المحدد، لحجز الموعد عند حلول الموعد المناسب، مصطحبًا تذكرة الموعد المحجوز عبر أبشر.

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