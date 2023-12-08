عاجل.. بالخطوات.. طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

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حددت المديرية العامة للجوازات، طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة والشروط الخاصة بذلك.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الإجراء بحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات شريطة أن يكون الجواز ساري الصلاحية، والصورة الشخصية في الجواز حديثة وتكون مكشوف الرأس". اضافة اعلان



وعليكم السلام، يتم الإجراء بحجز موعد و مراجعة إدارة الجوازات شريطة أن يكون الجواز ساري الصلاحية والصورة الشخصية في الجواز حديثة وتكون مكشوف الرأس. شكراً لتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 8, 2023

شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة



طريقة تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

