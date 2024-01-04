عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

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في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 74 من حساب المواطن – لشهر يناير، يتساءل بعض من انطبقت عليهم شروط الأهلية عن قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم. اضافة اعلان





الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



وتتيح الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من الدعم.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا )". ⁦وكان حساب المواطن قد أعلن عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية، وذلك في أعقاب الإعلان عن وضع ضوابط جديدة لبرنامج الدعم في أكتوبر الماضي.وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا ).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب"."- حدد حالتك في الخيارات.وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.







التعديلات الجديدة



- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.