عاجل.. بالخطوات.. أهلية الضمان الاجتماعي للمسجلين حديثًا

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات التعرف على أهلية الضمان الاجتماعي للمتقدمين بطلبات التسجيل مؤخرًا

وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس:": في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي".

ويمكن الدخول عبر المنصة من خلال الرابط التالي: (من هنا)





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

