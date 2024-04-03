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عاجل.. بالأرقام.. ننشر تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن، إيداع 3.4 مليار ريال في حسابات المؤهلين للدورة الـ 77، البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر إبريل.اضافة اعلان
يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.


تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن

- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.
- 10.7 مليون مستفيد وتابع.
- 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

الدفعة 77 من حساب المواطن

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.
وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن بسبب تزامن موعد الإيداع الشهري مع عيد الفطر المبارك تم التبكير بالصرف اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024.


أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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