عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقصى مبلغ للجمع بين استحقاق المعاش وراتب العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى الورثة، تسأل: أنا مستحقة راتب التقاعد أمي المتوفاة، وموظفة قطاع خاص مطلقه وراتبي بعد التأمينات الاجتماعية يصل إلى ٥٧٠٠ ريال، فهل ينقطع المعاش في حالة زيادة الراتب؟. اضافة اعلان

وقالت التأمينات عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال فقط".

بعد وفاة المشترك.. "التأمينات" تحدد أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش .





في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال فقط.

نسعد بخدمتكم. حياك اللهفي نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال فقط.نسعد بخدمتكم. pic.twitter.com/QHriWEwfz3 November 18, 2023

أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف معاش التأمينات



وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي:- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.- إخوة وأخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.