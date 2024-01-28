عاجل.. انتهز الفرصة.. وظائف شاغرة في ينبع أرامكو سينوبك للتكرير بدون خبرة

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية
عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس حسب المسميات التالية:
المسميات الوظيفية.. وظائف أرامكو- مهندس مشاريع
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- مهندس أول عمليات
- مشرف هندسة عمليات المرافق
- مهندس التآكل
- مهندس أجهزة.
وظائف أرامكو.. التخصصات المطلوبة- الهندسة
- هندسة الأجهزة
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- أو مايعادلهم
مزايا العمل في شركة ياسرف:1ـ مرتبات تنافسية.
2- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
3- برنامج الإدخار الوظيفي.
4- بدل مواصلات.
5- بدل سكن.
6- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.
7- بدل نقل.
8- مكافأة سنوية.
9- برامج تدريب وتطوير.
نبذة عن شركة أرامكو سينويك للتكرير:ياسرف (YASREF) هو الاسم
المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة التي تأسست في سنة 2012م
كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وعملاق صناعة التكرير في الصين والأكبر في آسي جي
شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تعالج الزيت العربي الثقيل، وتبلغ حصة ملكية أرامكو السعودية في هذه المصفاة العملاقة 62.5% و 37.5% لشركة سينوبك.