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عاجل.. انتهز الفرصة.. وظائف شاغرة في ينبع أرامكو سينوبك للتكرير بدون خبرة

أرامكو2
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس حسب المسميات التالية:

المسميات الوظيفية.. وظائف أرامكواضافة اعلان

- مهندس مشاريع
- مهندس أول عمليات
- مشرف هندسة عمليات المرافق
- مهندس التآكل
- مهندس أجهزة.

وظائف أرامكو.. التخصصات المطلوبة

- الهندسة
- هندسة الأجهزة
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- أو مايعادلهم

مزايا العمل في شركة ياسرف:

1ـ مرتبات تنافسية.
2- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
3- برنامج الإدخار الوظيفي.
4- بدل مواصلات.
5- بدل سكن.
6- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.
7- بدل نقل.
8- مكافأة سنوية.
9- برامج تدريب وتطوير.

نبذة عن شركة أرامكو سينويك للتكرير:

ياسرف (YASREF) هو الاسم المختصر لشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة التي تأسست في سنة 2012م كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية وعملاق صناعة التكرير في الصين والأكبر في آسي جي
شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) لإنشاء مصفاة تحويل متكاملة تعالج الزيت العربي الثقيل، وتبلغ حصة ملكية أرامكو السعودية في هذه المصفاة العملاقة 62.5% و 37.5% لشركة سينوبك.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي : اضغط هنا

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رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

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