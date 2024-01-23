عاجل.. اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك

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أعلنت
جامعة الفيصل، عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024م بالتعاون مع نحو 50
شركة لتوفير أكثر من 3700 وظيفة.
فتح
باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة
وتحت
رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة "ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل
سعود" سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تنظم
جامعة الفيصل الفعالية السنوية "يوم المهنة" بنسختها الثانية عشرة، بمقر
الجامعة في الرياض، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024م.
طريقة ورابط التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة
ويتيح
يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالاطلاع على البرامج الخاصة
بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً،
وذلك على النحو التالي:
موعد الملتقى
من يوم الثلاثاء "الساعة 12 ظهرًا وحتى
الساعة 8 مساءً" 1445/7/11 هـ ويستمر حتى الخميس 1445/7/13 هـ.
طريقة التقديم
فيما
يكون التقديم متاحًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن يوم المهنة
يذكر
أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً
إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب بالاطلاع
على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة
المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
فرص
وظيفية لخريجي الجامعات
ونوّه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل
هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، وتستهدف خريجي
الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة
مع الجهات الموظفة.