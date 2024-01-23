عاجل.. اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك

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أعلنت جامعة الفيصل، عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024م بالتعاون مع نحو 50 شركة لتوفير أكثر من 3700 وظيفة.

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فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة



وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة "ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود" سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تنظم جامعة الفيصل الفعالية السنوية "يوم المهنة" بنسختها الثانية عشرة، بمقر الجامعة في الرياض، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024م.





طريقة ورابط التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة



موعد الملتقى



طريقة التقديم



نبذة عن يوم المهنة



فرص وظيفية لخريجي الجامعات



ويتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك على النحو التالي:من يوم الثلاثاء "الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً" 1445/7/11 هـ ويستمر حتى الخميس 1445/7/13 هـ.فيما يكون التقديم متاحًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).يذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب بالاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.ونوّه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، وتستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجهات الموظفة.





تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل



فرص عمل وتدريب مهني للخريجين



من جهتها أكدت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل، أن إدارة علاقات الخريجين بالجامعة تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل.وتعمل الإدارة على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافةً إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم؛ إذ تعد هذه الجهود جزءًا أساسيًا من رؤية 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين فرص العمل في المملكة.