عاجل.. اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية

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كشفت
الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي
بالتوظيف في "المسار العسكري والمسار المدني" للفصل الدراسي الثاني
للعام 2023 - 2024م على النحو التالي:
1-
مسار التدريب العسكريتخصصات
المسار العسكري:
- إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)
- ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)
- إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- اتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
شروط
القبول في المسار العسكري- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).
- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.
مزايا
المسار العسكري-
توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين
- فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.
- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.
- تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).
- يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.
2-
مسار التدريب المدنيتخصصات
المسار المدني:
- هياكل ومحركات (صيانة الطائرات).
شروط
القبول في المسار المدني
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أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
- إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.
مزايا
المسار المدني-
مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.
- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.
- منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.