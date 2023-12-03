الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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عاجل.. اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية

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الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
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كشفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في "المسار العسكري والمسار المدني" للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024م على النحو التالي:اضافة اعلان

1- مسار التدريب العسكري

تخصصات المسار العسكري:
- إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)
- ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)
- إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)
- اتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)

شروط القبول في المسار العسكري

- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.
- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).
- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

 

مزايا المسار العسكري

- توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين
- فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.
- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.
- تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).
- يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.

2- مسار التدريب المدني

تخصصات المسار المدني:
- هياكل ومحركات (صيانة الطائرات).

 

شروط القبول في المسار المدني

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
- إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.
- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.

 

مزايا المسار المدني

- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.
- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.
- منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.

 

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/5/19هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى السبت 1445/6/3هـ.


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