عاجل.. اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية

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كشفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في "المسار العسكري والمسار المدني" للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024م على النحو التالي: اضافة اعلان





1- مسار التدريب العسكري



شروط القبول في المسار العسكري



تخصصات المسار العسكري:- إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)- ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)- إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)- ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)- اتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)- اجتياز المقابلة الشخصية.- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.- اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).- قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

مزايا المسار العسكري



2- مسار التدريب المدني



- توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين- فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.- تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).- يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.تخصصات المسار المدني:- هياكل ومحركات (صيانة الطائرات).

شروط القبول في المسار المدني



- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.- إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.

مزايا المسار المدني



- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية.- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.- منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.

طريقة التقديم

