عاجل.. الوالد متوفى والوالدة كانت معه في حساب المواطن كيف يتم تسجيلها الآن وحدها؟

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كشف حساب المواطن عن آلية تسجيل الأرملة في برنامج الدعم بعد وفاة الزوج الذي كانت تابعة له.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه "إن الوالد توفي والوالدة كانت معه في حساب المواطن، فكيف يتم تسجيلها الآن لوحدها وما هي المستندات المطلوبة؟".

قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".

وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد -المرفقات)".



بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد -المرفقات) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 18, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

