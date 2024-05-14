الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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عاجل.. الهجري أم الميلادي؟.. المرور يوضح التاريخ المعتمد لإصدار تصريح قيادة

المرور - نقاط فرز المركبات بمداخل العاصمة المقدسة
المرور
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حددت الإدارة العامة للمرور التاريخ المعتمد لإصدار تصريح قيادة المركبات.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد استفسر عن التاريخ المعتمد لإصدار تصريح قيادة مركبة هل بالهجري أم الميلادي؟".اضافة اعلان

تاريخ إصدار تصريح قيادة

وأجاب المرور بقوله : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عليكم السلام، التاريخ المعتمد بالهجري. يسعدنا تواصلك".
في سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن خدمة استخراج إذن إصلاح مركبة بشكل إلكتروني متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وقالت على حسابها في منصة إكس، أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على مستند يُمكن استخدامه لإصلاح مركباتهم.
وبينت أن هناك ضوابط وشروط يجب مراعاتها لاستخراج إذن إصلاح المركبة، وهي كالآتي:

طريقة استخراج إذن إصلاح مركبة عبر أبشر

1 – الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية أبشر.
2. تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور.
3 – الضغط على “تسجيل الدخول”.
4 - تحديد الخدمات الإلكترونية المتاحة.
5 – الانتقال إلى “خدمات المركبات”.
6 – الانتقال إلى “إدارة المركبات”.
7 - اختيار نوع السيارة الخاصة بالمستفيد.
8 – الانتقال إلى “إصدار إذن إصلاح المركبة” من الخدمات المتاحة.
9 - قراءة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.
10 - النقر على “إنشاء طلب”.
11 - الضغط على “تأكيد”.
12 - إدخال جميع البيانات الأساسية المطلوبة بدقة.
13 - ستظهر لك شاشة تأكيد برقم الطلب المرجعي.
14 - طباعة هذا الرقم لتأكيد تقديم طلب الإذن بنجاح.
بعد هذه الخطوات، ستكون قد قدمت طلب إذن إصلاح مركبتك بشكل إلكتروني.

ما شروط إصدار إذن إصلاح مركبة؟

لإصدار إذن إصلاح مركبة في المملكة عبر منصة أبشر، يجب تلخيص الشروط والضوابط اللازمة كما يلي:
1- ينبغي تقديم طلب إصدار إذن إصلاح المركبة في غضون 90 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.
2 - المركبة المعنية بالإصلاح يجب أن تكون مسجلة في سجلات المملكة.
3 - يجب التحقق من صلاحية المركبة للسير على الطرق.
4 - صاحب الطلب على الإذن يجب أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

5 - يجب التأكد من عدم وجود قضايا سابقة أو تعاميم على المركبة، مثل قضايا السرقة أو نقل الملكية.
6 - يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتعلقة بالمركبة في حال وجودها.
هذه هي الشروط الأساسية للحصول على إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر في المملكة.

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