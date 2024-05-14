عاجل.. الموقوف خدماته هل يملك إصدار رخصة قيادة؟.. رد من "المرور"

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من التساؤلات المتكررة من جانب الراغبين في إصدار رخصة قيادة، ما يتعلق منها بـ "الموقوف خدماته"، وما إذا كان يحق له إصدارها أم لا؟

وفي ردها على استفسار بهذا الخصوص لأحد المتابعين، أجابت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في منصة "إكس:" بأنه "يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع ذلك".





شروط إصدار رخصة القيادة



خطوات تجديد رخصة القيادة



استلام رخصة القيادة بعد التجديد



رسوم تجديد رخصة القيادة

