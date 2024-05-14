عاجل.. الموقوف خدماته هل يملك إصدار رخصة قيادة؟.. رد من "المرور"

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من التساؤلات المتكررة من جانب الراغبين في إصدار رخصة قيادة، ما يتعلق منها بـ "الموقوف خدماته"، وما إذا كان يحق له إصدارها أم لا؟
وفي ردها على استفسار بهذا الخصوص لأحد المتابعين، أجابت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في منصة "إكس:" بأنه "يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع ذلك".
شروط إصدار رخصة القيادة-إتمام سن الـ 18.
-أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها.
-السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
- اجتياز اختبار القيادة.
- دفع الرسوم - تسديد المخالفات - إن وجدت.
- لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.
خطوات تجديد رخصة القيادةيمكن تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة نظام أبشر الإلكترونية، واختر (خدماتي).
- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختار خدمة (تجديد رخصة القيادة).
- ثم اضغط على (اختيار الرخصة).
- حدد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 – 5 – 10 سنوات).
- اضغط على (التالي).
- أكد التجديد.
- الآن سيتم تجديد الرخصة.
استلام رخصة القيادة بعد التجديد يمكن استلام رخصة القيادة بعد التجديد من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى منصة أبشر .
-اختيار إيصال رخصة السير أو رخصة القيادة.
-تحديد العنوان وسيتم إيصالها.
-يشترط لإيصال رخصة القيادة بعد التجديد أن يكون لدى المواطن عنوان وطني مسجل في خدمة واصل عن طريق البريد السعودي.
رسوم تجديد رخصة القيادة- رخصة سير خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير نقل خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير حافلة خاصة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير سيارة أجرة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير نقل عام:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير حافلة عامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير دراجة آلية:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير مركبة أشغال العامة:
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.