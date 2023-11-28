عاجل.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الأهلية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 إلى يوم الخميس القادم 30 نوفمبر، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية. اضافة اعلان

وقال حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين"، التابع للوزارة في منصة "إكس": تم تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24).



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