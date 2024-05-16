الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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عاجل.. المميزات والشروط.. الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى "ملحق"

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أعلنت وزارة الخارجية توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمسمى «ملحق» لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 19 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو 2023، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنااضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:

وكشفت أن التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة هي:
علوم سياسية
علاقات دولية
 دراسات دبلوماسية
 اقتصاد، قانون
 أمن دولي
 حل النزاعات الدولية
 حقوق إنسان
 إعلام "علاقات عامة"
 إدارة أعمال
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف وفق لاحة الوظائف الدبلوماسية:
أن يكون المرشح سعودي الأصل
 وحسن السيرة والسلوك
 وأن يكون المرشح/المرشحة حديث التخرج وحاصلا على مؤهل "البكالوريوس" كحد أدنى أو ما يعادله وبتقدير لا يقل عن "جيد جداً"
تُعادل الشهادة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل من خارج السعودية.
اجتياز اختبار «ILETS» بدرجة لا تقل عن «5» أو ما يعادلها في اختبار «TOFEL».
أن لا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل
أن لا يكون متزوجاً/متزوجة من غير سعودي/سعودية الجنسية
أن يتعهد خطياً بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها
أن يكون لائقاً صحياً.

الحقوق والمزايا المالية لمن سيشغلون الوظائف الشاغرة:

راتب شهري
 بدل نقل
 بدل سكن
 بدل تعليم أبناء
 تأمين طبي له ولأفراد العائلة.

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