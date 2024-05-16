عاجل.. المميزات والشروط.. الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى "ملحق"

أ أ

أعلنت وزارة الخارجية توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمسمى «ملحق» لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 19 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو 2023، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا





التخصصات المطلوبة:



الحقوق والمزايا المالية لمن سيشغلون الوظائف الشاغرة:



وكشفت أن التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة هي:علوم سياسيةعلاقات دوليةدراسات دبلوماسيةاقتصاد، قانونأمن دوليحل النزاعات الدوليةحقوق إنسانإعلام "علاقات عامة"إدارة أعمالالشروط المطلوبة لشغل الوظائف وفق لاحة الوظائف الدبلوماسية:أن يكون المرشح سعودي الأصلوحسن السيرة والسلوكوأن يكون المرشح/المرشحة حديث التخرج وحاصلا على مؤهل "البكالوريوس" كحد أدنى أو ما يعادله وبتقدير لا يقل عن "جيد جداً"تُعادل الشهادة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل من خارج السعودية.اجتياز اختبار «ILETS» بدرجة لا تقل عن «5» أو ما يعادلها في اختبار «TOFEL».أن لا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانةأن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصلأن لا يكون متزوجاً/متزوجة من غير سعودي/سعودية الجنسيةأن يتعهد خطياً بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليهاأن يكون لائقاً صحياً.راتب شهريبدل نقلبدل سكنبدل تعليم أبناءتأمين طبي له ولأفراد العائلة.