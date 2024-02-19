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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. المملكة تتصدر المشهد الرقمي العالمي.. نجاح متميز بالخدمات الحكومية الإلكترونية

السعودية الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة
أ أ
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حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام (2023م) الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وحافظت المملكة على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت (93%) في النتيجة العامة للمؤشر.اضافة اعلان

المملكة الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية

وبين محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً.


ويُصنِّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة (الإسكوا) (17) دولة سنويًا بناءً على مدى نضج (84) خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وقد حققت فيها المملكة تميزًا مبهرًا بحصولها على المركز الأول فيها جميعًا.

إنجازات مؤشر توفر الخدمة وتطورها

وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر؛ فقد حصلت في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها) على نسبة نضج متميزة بلغت (98%) مرتفعة عن عام 2022 بنسبة (+1%)، وحققت في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) نسبة نضج مرتفعة قدرها (84%) بنسبة زيادة بلغت (+4.76%) عن عام 2022، فيما سجلت نسبة نضج متميزة في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على نسبة (100%) في هذا المؤشر محرزةً تقدمًا كبيرًا عن عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت (+13.52%).

المملكة حققت مؤخرًا المرتبة الثالثة عالميًا

يُذكر أن المملكة حققت مؤخرًا المرتبة (الثالثة) عالميًا ضمن (198) دولة حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عامًا، فيما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميًا في استخدام التقنية وتطبيقاتها على مستوى (193) مدينة حول العالم.

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