عاجل.. "المرور" يوضح مدة الفحص الفني الدوري للمركبات بمختلف أنواعها

أ أ

أكدت الإدارة العامة للمرور على أن الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام. اضافة اعلان

وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً".

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".



وعليكم السلام، يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة ومن ثم يجب الفحص سنوياً. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) December 26, 2023

14 مخالفة احذر منها



إرشادات مرورية للطلاب



4 ضوابط للانتظار



وحذر "المرور" عبر حسابه منصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.ومن جهة أخرى، ناشدت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات أن يلتزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم.وطالبت إدارة المرور في منشور لها على “إكس” الالتزام بـ 4 ضوابط عند انتظار حافلات النقل المدرسي.1ـ انتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق.2ـ التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حالة عبوره.3ـ التأكد من وقوف الحافلة تمامًا قبل صعودها.4ـ الصعود والنزول من الحافلة بهدوء.