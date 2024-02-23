الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة إصدار رخصة القيادة الجديدة لأول مرة

ابشر - رخصة القيادة
إصدار رخصة قيادة جديدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضّحت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار رخصة جديدة لأول مرة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.

رسوم إصدار رخصة القيادة الجديدةاضافة اعلان

وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" على سؤال يقول: " كم سعر إصدار رخصة جديدة أول مرة؟".
 وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم إصدار الرخصة، ورسوم تجديدها، ورسوم التالف والمفقود، ورسوم نقل الملكية، لكافة أنواع المركبات في المملكة.

رسوم إصدار وتجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات
1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.


5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

7 - رخصة سير دراجة آلية

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

اقرأ أيضا

ينتهي غدًا.. رابط وطربقة التقديم على وظائف عسكرية برئاسة الحرس الملكي

بشرى للخريجين.. تنبيه لهيئة السوق المالية بشأن التقديم على برنامج تأهيل بمكافأة 14,500 ريال

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

توجيه مهم من حساب المواطن لعائلة فاقد الأهلية

عاجل.. آخر فرصة براتب 13.500 ريال.. هيئة تطوير مكة تغلق باب التقديم على وظائفها غدًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي -0- رخصة 4:59 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

عاجل.. تحذير من "المرور": 25 مخالفة غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال

المرور السعودي -0- رخصة 4:56 ص الإثنين، 19 فبراير 2024

عاجل.. "المرور" توضح هل تغيير المسار بدون ما أدق إشارة عليها غرامة مالية؟

المرور التأمين على المركبة 3:58 ص الأحد، 18 فبراير 2024

عاجل.. "المرور" توضح كم تُكلف غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات؟

ابشر افراد 10:33 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح كم تبلغ رسوم تجديد رخصة السير؟