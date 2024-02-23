عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة إصدار رخصة القيادة الجديدة لأول مرة

أوضّحت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار رخصة جديدة
لأول مرة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.
رسوم إصدار رخصة القيادة الجديدة
وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة
"إكس" على سؤال يقول: " كم سعر إصدار رخصة جديدة أول مرة؟".
وجاء رد
"المرور": " تفضّل
بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم إصدار الرخصة، ورسوم تجديدها، ورسوم
التالف والمفقود، ورسوم نقل الملكية، لكافة أنواع المركبات في المملكة.
رسوم إصدار وتجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات
1 - رخصة سير خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل
خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة
خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة
أجرة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة سير نقل عام
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة سير حافلة
عامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة سير دراجة
آلية
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة
أشغال العامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.