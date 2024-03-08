عاجل.. الضمان الاجتماعي: تعويض المستفيد بمقابل مالي لكفاءة الطاقة

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أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مستفيد الضمان الاجتماعي يستحق التعويض بمقابل مالي لكفاءة الطاقة.

وقال الحساب عبر منصة "إكس": "يستحق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويضًا للمقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبة".

وأضاف: "ويتم صرف التعويض في الشهر التالي لدورة الأهلية التي وردت فيها معلومات الإصدار أو التجديد من وزارة الداخلية".





تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات



من يستفيد من التعويض؟



متى يستحق التعويض؟



يستحق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويضاً للمقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبة، ويتم صرف التعويض في الشهر التالي لدورة الأهلية التي وردت فيها معلومات الإصدار أو التجديد من وزارة الداخلية. pic.twitter.com/kEMyPCSwrw March 8, 2024

هو تعويض عن المقابل المالي لكفاءة الطاقة عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبات، ولايشمل مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخصة السير.مستفيدو الضمان الاجتماعيالتعويض يتم بعد دفع المقابل المالي لكفاءة الطاقةويتم التعويض تلقائيًا بحسب البيانات الواردة من الجهات الحكومية، ولايتطلب عمل أي إجراء من قبل المستفيد.