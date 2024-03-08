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عاجل.. الضمان الاجتماعي: تعويض المستفيد بمقابل مالي لكفاءة الطاقة

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مستفيد الضمان الاجتماعي يستحق التعويض بمقابل مالي لكفاءة الطاقة. اضافة اعلان
وقال الحساب عبر منصة "إكس": "يستحق مستفيد الضمان الاجتماعي تعويضًا للمقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبة".
وأضاف: "ويتم صرف التعويض في الشهر التالي لدورة الأهلية التي وردت فيها معلومات الإصدار أو التجديد من وزارة الداخلية".

تعويض المقابل المالي لكفاءة الطاقة للمركبات 

هو تعويض عن المقابل المالي لكفاءة الطاقة عند إصدار أو تجديد رخصة سير المركبات، ولايشمل مبالغ أخرى دفعت لتجديد رخصة السير.

من يستفيد من التعويض؟ 

مستفيدو الضمان الاجتماعي

متى يستحق التعويض؟ 

التعويض يتم بعد دفع المقابل المالي لكفاءة الطاقة
ويتم التعويض تلقائيًا بحسب البيانات الواردة من الجهات الحكومية، ولايتطلب عمل أي إجراء من قبل المستفيد.


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