الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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عاجل.. الصحة تؤكد استمرار التقديم على وظائفها بمختلف المناطق

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وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة عن فتح استقبال طلبات التوظيف لوظائف "أطباء ونائب واستشاري أسنان، في مختلف مناطق المملكة وذلك حسب الشروط التالية:اضافة اعلان

* الشروط:

1- بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.
2 - ارفاق نسخة من المؤهل المصنف عليه متضمناً تاريخ التخرج.
3- شهادة برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
4 - الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم.

* طريقة التقديم:

وبينت الوزارة أن التقديم بدأ يوم أمس الخميس 1445/6/1 هـ، وأنه مستمر عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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