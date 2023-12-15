عاجل.. الصحة تؤكد استمرار التقديم على وظائفها بمختلف المناطق

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أعلنت
وزارة الصحة عن فتح استقبال طلبات التوظيف لوظائف "أطباء ونائب واستشاري
أسنان، في مختلف مناطق المملكة وذلك حسب الشروط التالية:
* الشروط:1-
بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.
2 - ارفاق نسخة من المؤهل المصنف عليه متضمناً تاريخ التخرج.
3- شهادة برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
4 - الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم.
* طريقة
التقديم:وبينت
الوزارة أن التقديم بدأ يوم أمس الخميس 1445/6/1 هـ، وأنه مستمر عن طريق هذا
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