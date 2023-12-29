عاجل.. السجن والغرامة المالية عقوبة تسجيل غير المستحقين في الضمان الاجتماعي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عقوبة تسجيل غير المستحقين في الضمان الاجتماعي، وقالت إن هذه الجريمة تقتضي السجن والغرامة المالية. اضافة اعلان





عقوبة تسجيل غير المستحقين في الضمان الاجتماعي



تعد الزكاة من مصادر أموال #الضمان_الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها، وعليه فإن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام. pic.twitter.com/1g46ixIYxZ December 10, 2023

عقد إيجار وهمي للضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج



وقال حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، على صفحته بمنصة "إكس" إن "الزكاة تعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها، وعليه فإن الحصول على أموال الضمان الاجتماعي بغير حق جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام".وتابع الحساب "تدّعي بعض حسابات الخدمات الإلكترونية القدرة على تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) بطرق غير مشروعة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، دون الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية العائدة على المستفيد عند التحقق من عدم صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإصدار عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال".وحذرت الموارد البشرية، من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وقالت إن ذلك يعد مخالفة تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على "توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".كما نصت الفقرة الثانية من المادة العشرين في النظام نفسه على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق".وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.-الأسر التي ليس لديها من يعولها.-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.–أسر المدمن والمسجون والغائب.-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.