عاجل.. الزوجة يمكنها تعطيل صرف حساب المواطن للزوج في هذه الحالة

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اشترط حساب المواطن، تسجيل الزوجة ضمن التابعين للمستفيد الرئيس "الزوج" من أجل الحصول على الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيس "متزوجًا" لابد أن تكون الزوجة من ضمن التابعين".

وأضاف: "ويلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

في حال كانت الحالة الاجتماعية للمستفيد الرئيسي"متزوج"لابد أن تكون الزوجة من ضمن التابعين،ويلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 4, 2024

تسجيل التابعين في حساب المواطن



ما حالة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

