عاجل.. الزكاة والضريبة: إعفاء هذه الأمتعة من الجمارك طالما أنها ليست بغلاف المصنع

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه يلزم الافصاح وتعبئة نموذج الاقرار في حال كنت تحمل أي من الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي. اضافة اعلان





الضرائب على الأمتعة الجديدة بتغليف المصنع



الإقرار الجمركي للمسافرين



قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين



خطوات التقديم



وقالت الهيئة أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة مغلفة بتغليف المصنعجاء ذلك ردا من الهيئة على استفسار مواطن ورد على صفحتها الرسمية في "إكس" جاء فيه: "ما هى طريقة احتساب الجمارك لمنفذ البطحاء، علماً أن كل اغراضي هى شخصيه ولكن يقولون انها فوق ٣ آلاف ريال"؟توفِّر لك هذه الخدمة إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، وتشمل هذه المواد:1ـ العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.2ـ البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.3ـ السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.4ـ السلع والمواد المحظورة والمقيدة.وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على المواد التالية:- العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.- المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.1ـ الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني2ـ تعبئة الحقول المطلوبة3ـ الاحتفاظ بالرقم المرجعي لعملية الإقرار لتقديمه لموظف الجمارك عند الوصول لاستكمال4ـ إجراءات الإقرار